ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Импульс — это надежное и эффективное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет линейно-интерактивную топологию и выполнена в форм-факторе Tower, что обеспечивает компактность и удобство ее размещения. Среди ключевых характеристик этого ИБП можно выделить полную мощность в 800 В·А и активную мощность до 480 Вт, что делает его подходящим для питания широкого спектра оборудования. Устройство обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 6 мс, что позволяет избежать перебоев в работе подключенных устройств при отключении электроэнергии. ИБП поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 220 В до 240 В и использует модифицированную синусоиду для формы выходного напряжения. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу подключенных приборов в течение 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Батарея свинцово-кислотного типа гарантирует надежную и продолжительную работу ИБП. Общий вес устройства составляет 4,9 кг, что делает его легким и мобильным для перемещения в пределах офиса или дома. ИБП оснащен розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность в подключении различного оборудования. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству сборки, ИБП Импульс станет надежным защитником вашей техники от перебоев в электросети.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 750 руб.1938 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503R...
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА чер...
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитИБП Powercom SPIDER SPD-1000N
-
В наличииЦена 8 220 руб.2055 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
-
В наличииЦена 8 340 руб.2085 руб. в СплитИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитИБП CyberPower UT1100EG
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850R...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107)