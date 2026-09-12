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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный

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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702546
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Характеристики

Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
9x27.9x14.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х9
Вес, кг.
4.6

Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный

ITK ELECTRA ET - это компактный и экономичный источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты персональных компьютеров и бытовых приборов от проблем с электроснабжением. Он обеспечивает всестороннюю защиту, предотвращая повреждения от скачков напряжения и перенапряжений, и обеспечивает стабильное и чистое электрическое напряжение с помощью встроенного стабилизатора AVR. Благодаря встроенному микропроцессорному контроллеру, ИБП обеспечивает надежное и стабильное электропитание для подключенного оборудования, что делает его идеальным выбором для домашнего использования или небольшого офиса. ИБП оснащен 4 разъемами C13 и USB разъемом. ИБП имеет встроенный АКБ 1 шт емкостью 9Ач.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001 480Вт 800ВА черный




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Характеристики
Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
9x27.9x14.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
ITK ELECTRA ET - это компактный и экономичный источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты персональных компьютеров и бытовых приборов от проблем с электроснабжением. Он обеспечивает всестороннюю защиту, предотвращая повреждения от скачков напряжения и перенапряжений, и обеспечивает стабильное и чистое электрическое напряжение с помощью встроенного стабилизатора AVR. Благодаря встроенному микропроцессорному контроллеру, ИБП обеспечивает надежное и стабильное электропитание для подключенного оборудования, что делает его идеальным выбором для домашнего использования или небольшого офиса. ИБП оснащен 4 разъемами C13 и USB разъемом. ИБП имеет встроенный АКБ 1 шт емкостью 9Ач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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