Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,9 кг предназначена для использования в условиях, требующих надежной защиты и стабильной работы оборудования. Данная модель предлагает активную мощность 600 Вт и полную мощность 1000 В·А, обеспечивая стабильное питание благодаря модифицированной синусоиде, что делает его идеальным для большинства стандартных домашних и офисных устройств. ИБП оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключить несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от перепадов напряжения и отключений электричества. Особенностью этого устройства является линейно-интерактивная топология, которая обеспечивает быструю реакцию на нестабильное электроснабжение с минимальным временем переключения на батарею всего 4 мс. В условиях полной нагрузки время автономной работы составляет около 3 минут, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower поддерживает диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В, обеспечивая адаптацию к различным электрическим сетям. Дополнительно устройство оборудовано функцией защиты локальной сети, что гарантирует безопасность данных и подключенного оборудования. С форм-фактором Tower, это устройство будет удобно разместить в любом интерьере, не занимая много места. CyberPower — это бренд, которому доверяют пользователи по всему миру за надежность и качество. Этот ИБП станет надежным выбором для тех, кто ищет эффективное решение для защиты своих устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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