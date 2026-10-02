Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает весом 5,3 кг и обеспечивает активную мощность до 420 Вт, что достаточно для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП CyberPower оснащен линейно-интерактивной схемой работы, что позволяет эффективно стабилизировать напряжение и минимизировать риски повреждения оборудования при перепадах напряжения. Устройство поддерживает до 8 розеток для подключения устройств, из которых 4 питаются от встроенной батареи, обеспечивая дополнительную защиту при отключении электроэнергии. Одним из важных преимуществ данного ИБП является наличие защиты для локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным решением для защиты интернет-подключения и телефонных систем от скачков напряжения и молний. Модель также имеет защиту от импульсных перенапряжений максимальной энергией до 125 Дж. ИБП CyberPower способен переключаться на батарейное питание за 4 мс, что гарантирует стабильную работу подключенного оборудования даже в случае резких отключений электричества. Полная мощность устройства составляет 700 В·А, а напряжение выдается в форме модифицированной синусоиды. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, а форм-фактор Tower делает установку и размещение устройства удобным в любом помещении. Этот ИБП идеально подходит для использования в однофазной сети, обеспечивая защиту и бесперебойное электроснабжение ваших устройств в любой ситуации.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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