ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев и нестабильности электроснабжения. Эти устройства оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности ваших устройств и предотвращения потери данных в случае непредвиденных ситуаций. Модель ИБП ExeGate представляет собой линейно-интерактивное устройство с возможностью установки как в стойку, так и в формате Tower, что обеспечивает гибкость использования в различных условиях. С полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 650 Вт, этот ИБП способен поддерживать работу большинства офисных и домашних устройств. Устройство отличается минимальным временем переключения на батарею — всего 6 мс, что исключает даже кратковременные сбои в подаче электроэнергии. Диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В позволяет работать при различных условиях электроэнергии, защищая подключенные приборы от перегрузок и сбоев. ИБП ExeGate оснащен аккумуляторной батареей типа свинцово-кислотный, что обеспечивает надежную и долговечную работу. Модифицированная синусоида на выходе подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Устройство имеет пять розеток (EURO (CEE 7) и C13), благодаря чему можно подключить сразу несколько устройств для защиты. С весом 8 кг ИБП ExeGate остается компактным и удобным для установки в ограниченном пространстве. Этот источник бесперебойного питания станет надежным помощником в обеспечении безопасности и стабильности ваших электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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