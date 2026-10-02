ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от нестабильности электросети. Модель обладает весом 4,9 кг и предлагает активную мощность в 600 Вт, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях или малом офисе. ИБП Ippon обеспечивает комплексную защиту ваших устройств благодаря наличию функций защиты локальной сети и телефонной линии. Устройство оснащено 2 розетками с питанием от батареи, которые позволяют подключать критически важные устройства. С полной мощностью в 1050 В·А и модифицированной синусоидой на выходе, этот ИБП гарантирует стабильное и безопасное питание для вашей техники. Форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология обеспечивают удобство размещения и надежную работу устройства. ИБП Ippon работает от одной фазы и имеет быстрое время переключения на батарею — всего 10 миллисекунд, что минимизирует риск сбоев. При полной нагрузке устройство может обеспечивать питание в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения активных процессов и сохранения данных. Этот ИБП от бренда Ippon — идеальный выбор для тех, кто ищет эффективную и надежную защиту своих устройств от перепадов напряжения и внезапных отключений электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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