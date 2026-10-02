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ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)

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ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 1
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 2
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 3
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 4
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 5
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 6
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 7
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 8
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 7
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 8
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 
Начислим 427 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)
8 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
286х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
5.55

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)

Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от нестабильности электросети. Модель обладает весом 4,9 кг и предлагает активную мощность в 600 Вт, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях или малом офисе. ИБП Ippon обеспечивает комплексную защиту ваших устройств благодаря наличию функций защиты локальной сети и телефонной линии. Устройство оснащено 2 розетками с питанием от батареи, которые позволяют подключать критически важные устройства. С полной мощностью в 1050 В·А и модифицированной синусоидой на выходе, этот ИБП гарантирует стабильное и безопасное питание для вашей техники. Форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология обеспечивают удобство размещения и надежную работу устройства. ИБП Ippon работает от одной фазы и имеет быстрое время переключения на батарею — всего 10 миллисекунд, что минимизирует риск сбоев. При полной нагрузке устройство может обеспечивать питание в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения активных процессов и сохранения данных. Этот ИБП от бренда Ippon — идеальный выбор для тех, кто ищет эффективную и надежную защиту своих устройств от перепадов напряжения и внезапных отключений электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
286х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от нестабильности электросети. Модель обладает весом 4,9 кг и предлагает активную мощность в 600 Вт, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях или малом офисе. ИБП Ippon обеспечивает комплексную защиту ваших устройств благодаря наличию функций защиты локальной сети и телефонной линии. Устройство оснащено 2 розетками с питанием от батареи, которые позволяют подключать критически важные устройства. С полной мощностью в 1050 В·А и модифицированной синусоидой на выходе, этот ИБП гарантирует стабильное и безопасное питание для вашей техники. Форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология обеспечивают удобство размещения и надежную работу устройства. ИБП Ippon работает от одной фазы и имеет быстрое время переключения на батарею — всего 10 миллисекунд, что минимизирует риск сбоев. При полной нагрузке устройство может обеспечивать питание в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения активных процессов и сохранения данных. Этот ИБП от бренда Ippon — идеальный выбор для тех, кто ищет эффективную и надежную защиту своих устройств от перепадов напряжения и внезапных отключений электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409) - по цене 8890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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