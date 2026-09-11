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ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223)

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ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 1
ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 2
ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 3
ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 4
ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 1
  • ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 2
  • ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 3
  • ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 4
  • ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557242
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
8.4

Описание товара ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты электроприборов от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет линейно-интерактивную топологию, обеспечивая стабильную работу ваших устройств даже при неустойчивом напряжении сети. С максимальной полной мощностью в 1200 В·А и активной мощностью 720 Вт, этот ИБП способен поддерживать питание широкого спектра электроники. Он оснащен четырьмя розетками для подключения устройств, что позволяет гибко распределить нагрузку и обеспечить защиту сразу нескольким приборам. ИБП Импульс предлагает дополнительную безопасность с защитой локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования от скачков напряжения, возникающих в сетевых соединениях. Благодаря быстрому времени переключения на батарею всего в 4 мс, ваш оборудование будет надежно защищено от краткосрочных перебоев в электроснабжении. Рабочее напряжение устройства варьируется от 162 В до 290 В, позволяя ему адаптироваться к различным условиям электросети. Классический форм-фактор Tower делает этот ИБП удобным для размещения как в офисных, так и в домашних условиях. Вес устройства составляет 8,7 кг, что обеспечивает его устойчивость и стабильное положение. ИБП Импульс работает на одной фазе и оснащен системой генерирования модифицированного синусоидального напряжения, предоставляющей эффективное энергоснабжение для подключенных устройств. Этот продукт является надежным выбором для защиты вашего оборудования от перегрузок и перебоев в электросети.

Отзывы о товаре ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты электроприборов от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет линейно-интерактивную топологию, обеспечивая стабильную работу ваших устройств даже при неустойчивом напряжении сети. С максимальной полной мощностью в 1200 В·А и активной мощностью 720 Вт, этот ИБП способен поддерживать питание широкого спектра электроники. Он оснащен четырьмя розетками для подключения устройств, что позволяет гибко распределить нагрузку и обеспечить защиту сразу нескольким приборам. ИБП Импульс предлагает дополнительную безопасность с защитой локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования от скачков напряжения, возникающих в сетевых соединениях. Благодаря быстрому времени переключения на батарею всего в 4 мс, ваш оборудование будет надежно защищено от краткосрочных перебоев в электроснабжении. Рабочее напряжение устройства варьируется от 162 В до 290 В, позволяя ему адаптироваться к различным условиям электросети. Классический форм-фактор Tower делает этот ИБП удобным для размещения как в офисных, так и в домашних условиях. Вес устройства составляет 8,7 кг, что обеспечивает его устойчивость и стабильное положение. ИБП Импульс работает на одной фазе и оснащен системой генерирования модифицированного синусоидального напряжения, предоставляющей эффективное энергоснабжение для подключенных устройств. Этот продукт является надежным выбором для защиты вашего оборудования от перегрузок и перебоев в электросети.
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Отзывы


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