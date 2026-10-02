ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Общее количество розеток
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
494 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
высокий КПД, цветной информативный ЖК-дисплей, увеличение времени автономии, вентилятор охлаждения с регулировкой скорости вращения, интеллектуальная зарядка батарей
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Общее количество розеток
9
Размеры в упаковке, см
90х58х48
Вес, кг.
88.3
Описание товара ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W
ИБП CyberPower OLS6KERT5U с двойным преобразованием энергии и встроенной облачной картой удаленного доступа для простого мониторинга и управления питанием. Серия Online для профессионального применения выполнена по топологии двойного преобразования энергии, что обеспечивает выходной сигнал напряжения в виде чистой синусоиды. Выходной коэффициент мощности ИБП равен 1, что обеспечивает большую полезную мощность для критически важных устройств при меньшей занимаемой площади
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
высокий КПД, цветной информативный ЖК-дисплей, увеличение времени автономии, вентилятор охлаждения с регулировкой скорости вращения, интеллектуальная зарядка батарей
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Общее количество розеток
9
ИБП CyberPower OLS6KERT5U с двойным преобразованием энергии и встроенной облачной картой удаленного доступа для простого мониторинга и управления питанием. Серия Online для профессионального применения выполнена по топологии двойного преобразования энергии, что обеспечивает выходной сигнал напряжения в виде чистой синусоиды. Выходной коэффициент мощности ИБП равен 1, что обеспечивает большую полезную мощность для критически важных устройств при меньшей занимаемой площади
ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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