ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC представляют собой надежное решение для защиты вашего критически важного оборудования от перебоев в электропитании и перекосов напряжения. Данная модель, выполненная в форм-факторе Rack, идеально подходит для размещения в серверных стойках, экономя пространство и обеспечивая удобный доступ для обслуживания. ИБП оснащен двойным преобразованием (топология: Онлайн), что позволяет обеспечивать чистое и стабильное питание с выходной формой напряжения в виде чистой синусоиды. Это идеальный выбор для оборудования, чувствительного к колебаниям питания. С активной мощностью в 10000 Вт и полной мощностью 10000 В·А, ИБП способен надежно поддерживать работу ваших устройств даже при значительных нагрузках. Он подходит для однофазных систем и поддерживает подключение через розетки типа C13, в количестве шести штук. ИБП от APC имеет встроенную защиту локальной сети, что дополнительно обеспечивает безопасность вашего оборудования от скачков напряжения и помех. Даже при полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 3 минут, предоставляя достаточно времени для активации резервных решений или безопасного завершения работы систем. Диапазон входного напряжения составляет от 150 В до 300 В, что позволяет устройству стабильно функционировать при широком спектре входных условий. Для накопления энергии используются свинцово-кислотные батареи, известные своей надежностью и долговечностью. Этот ИБП — идеальное решение для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования, минимизации простоя и защите данных в критически важных приложениях.
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Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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