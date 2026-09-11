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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
120000
Полная мощность, ВА
120000
Количество фаз
3
Тип розеток
Клеммный блок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 013 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595543
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Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-120K33 120000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет вес 313 кг и характеризуется высокой активной мощностью в 120000 Вт, что эквивалентно полной мощности в 120000 В·А, обеспечивая непрерывное и стабильное питание для вашего оборудования.
Powercom предлагает ИБП в формате Tower, что обеспечивает удобное размещение устройства в серверных или других офисных помещениях. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), этот ИБП гарантирует максимальную защиту от всех типов сбоев в электросети, обеспечивая высокую степень надежности и стабильности работы оборудования.
Устройство оснащено трехфазной системой и поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его универсальным решением для самых различных условий эксплуатации. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу в аварийных ситуациях.
ИБП Powercom имеет клеммный блок для подключения, что позволяет гибко и удобно интегрировать его в существующую систему электроснабжения. Данное устройство идеально подойдет для больших предприятий, серверных и дата-центров, где требуется высокая мощность и абсолютная надежность в работе.
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет вес 313 кг и характеризуется высокой активной мощностью в 120000 Вт, что эквивалентно полной мощности в 120000 В·А, обеспечивая непрерывное и стабильное питание для вашего оборудования.
Powercom предлагает ИБП в формате Tower, что обеспечивает удобное размещение устройства в серверных или других офисных помещениях. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), этот ИБП гарантирует максимальную защиту от всех типов сбоев в электросети, обеспечивая высокую степень надежности и стабильности работы оборудования.
Устройство оснащено трехфазной системой и поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его универсальным решением для самых различных условий эксплуатации. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу в аварийных ситуациях.
ИБП Powercom имеет клеммный блок для подключения, что позволяет гибко и удобно интегрировать его в существующую систему электроснабжения. Данное устройство идеально подойдет для больших предприятий, серверных и дата-центров, где требуется высокая мощность и абсолютная надежность в работе.
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-120K33 120000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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