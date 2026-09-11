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Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
941 480 руб.  1 426 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568039
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
108

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный

Промышленный источник бесперебойного питания Powercom серии VGD-II-33RM. Модель VGD-II-25K33RM мощностью 25 кВА. ИБП работает по принципу двойного преобразования (On-Line) 3 фазы и имеет Power Factor 1. Источник может комплектоваться различными батарейными кабинетами, которые могут отличаться как по емкости, так и по сроку службы батарей. ИБП Powercom имеет следующие показатели работы и надежности: LCD экран КДП до 96% DSP - цифровой процессор ИБП оснащен встроенной защитой от обратного тока. ИБП оснащен инвертором на IGBT-транзисторах. ИБП имеет функцию «мягкого старта» при работе с ДГУ и функцию запрета заряда АКБ при работе от генератора Статический и ручной (поддерживающий) байпас в корпусе ИБП Возможность параллельного подключения до 4 ИБП ИБП имеет функцию аварийного отключения и холодный старт

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Описание
Промышленный источник бесперебойного питания Powercom серии VGD-II-33RM. Модель VGD-II-25K33RM мощностью 25 кВА. ИБП работает по принципу двойного преобразования (On-Line) 3 фазы и имеет Power Factor 1. Источник может комплектоваться различными батарейными кабинетами, которые могут отличаться как по емкости, так и по сроку службы батарей. ИБП Powercom имеет следующие показатели работы и надежности: LCD экран КДП до 96% DSP - цифровой процессор ИБП оснащен встроенной защитой от обратного тока. ИБП оснащен инвертором на IGBT-транзисторах. ИБП имеет функцию «мягкого старта» при работе с ДГУ и функцию запрета заряда АКБ при работе от генератора Статический и ручной (поддерживающий) байпас в корпусе ИБП Возможность параллельного подключения до 4 ИБП ИБП имеет функцию аварийного отключения и холодный старт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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