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Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 17
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 18
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 19
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 20
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 21
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 22
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 23
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 24
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 17
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 18
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 19
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 20
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 21
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 22
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 23
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 24
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
583 165 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702508
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
возможен монтаж в стойку, дисплей
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
100
Макс. входное напряжение, В
520
Максимальная поглощаемая энергия импульса
445
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х44х39
Вес, кг.
145.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Ippon представляют собой надежные устройства для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Рассматриваемая модель обладает следующими характеристиками: Этот ИБП может похвастаться внушительной силой, предоставляя активную мощность в 20,000 Вт и полную мощность в 20,000 В·А. Поддержка стабильной работы подключенного оборудования обеспечивается за счет 4 розеток с питанием от батареи, что позволяет максимально использовать возможности устройства в критических ситуациях. Благодаря двойному преобразованию (Онлайн) с чистой синусоидой, этот ИБП гарантирует постоянную подачу высококачественного питания для самых чувствительных устройств. Работа в диапазоне входного напряжения от 100 В до 520 В делает его универсальным решением для различных условий использования. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке—ИБП можно разместить как в шкафу, так и в виде башни, что удобно для различных конфигураций серверных комнат или рабочих пространств. Трехфазная система питающей сети способствует более равномерному распределению нагрузки и повышенной устойчивости. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 445 Дж, что гарантирует дополнительную защиту от непредвиденных электрических импульсов. Имея вес 145,8 кг, этот ИБП является мощным и стабильным инструментом для поддержки вашей критически важной техники. При полной нагрузке устройство обеспечивает работу на протяжении 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы систем или переключения на резервные источники энергии. Ippon вновь демонстрирует высокие стандарты качества и надежности, предлагая решение, способное защитить и поддержать ваши технические потребности.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
возможен монтаж в стойку, дисплей
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
100
Макс. входное напряжение, В
520
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
445
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Ippon представляют собой надежные устройства для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Рассматриваемая модель обладает следующими характеристиками: Этот ИБП может похвастаться внушительной силой, предоставляя активную мощность в 20,000 Вт и полную мощность в 20,000 В·А. Поддержка стабильной работы подключенного оборудования обеспечивается за счет 4 розеток с питанием от батареи, что позволяет максимально использовать возможности устройства в критических ситуациях. Благодаря двойному преобразованию (Онлайн) с чистой синусоидой, этот ИБП гарантирует постоянную подачу высококачественного питания для самых чувствительных устройств. Работа в диапазоне входного напряжения от 100 В до 520 В делает его универсальным решением для различных условий использования. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке—ИБП можно разместить как в шкафу, так и в виде башни, что удобно для различных конфигураций серверных комнат или рабочих пространств. Трехфазная система питающей сети способствует более равномерному распределению нагрузки и повышенной устойчивости. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 445 Дж, что гарантирует дополнительную защиту от непредвиденных электрических импульсов. Имея вес 145,8 кг, этот ИБП является мощным и стабильным инструментом для поддержки вашей критически важной техники. При полной нагрузке устройство обеспечивает работу на протяжении 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы систем или переключения на резервные источники энергии. Ippon вновь демонстрирует высокие стандарты качества и надежности, предлагая решение, способное защитить и поддержать ваши технические потребности.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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