Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K 20000Вт 20000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Ippon представляют собой надежные устройства для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Рассматриваемая модель обладает следующими характеристиками: Этот ИБП может похвастаться внушительной силой, предоставляя активную мощность в 20,000 Вт и полную мощность в 20,000 В·А. Поддержка стабильной работы подключенного оборудования обеспечивается за счет 4 розеток с питанием от батареи, что позволяет максимально использовать возможности устройства в критических ситуациях. Благодаря двойному преобразованию (Онлайн) с чистой синусоидой, этот ИБП гарантирует постоянную подачу высококачественного питания для самых чувствительных устройств. Работа в диапазоне входного напряжения от 100 В до 520 В делает его универсальным решением для различных условий использования. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке—ИБП можно разместить как в шкафу, так и в виде башни, что удобно для различных конфигураций серверных комнат или рабочих пространств. Трехфазная система питающей сети способствует более равномерному распределению нагрузки и повышенной устойчивости. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 445 Дж, что гарантирует дополнительную защиту от непредвиденных электрических импульсов. Имея вес 145,8 кг, этот ИБП является мощным и стабильным инструментом для поддержки вашей критически важной техники. При полной нагрузке устройство обеспечивает работу на протяжении 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы систем или переключения на резервные источники энергии. Ippon вновь демонстрирует высокие стандарты качества и надежности, предлагая решение, способное защитить и поддержать ваши технические потребности.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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