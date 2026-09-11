ИБП Sven Pro 600
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Характеристики
Описание товара ИБП Sven Pro 600
Источники бесперебойного питания (ИБП) Sven представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев и скачков напряжения. Эта модель обладает рядом характеристик, которые делают ее идеальным выбором для дома или небольшого офиса. С одной стороны, ключевые характеристики включают активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 600 В·А, что позволяет устройству эффективно поддерживать работу подключенных устройств в кратковременных случаях отключения электроэнергии. ИБП оснащен двумя розетками, что достаточно для подключения основных приборов. С другой стороны, устройство имеет вес всего 4,3 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в нужном месте. Время переключения на батарею занимает всего 10 мс, что гарантирует быстроту реагирования при перебоях в электросети и сводит к минимуму риск отключения техники. ИБП Sven поддерживает линейно-интерактивную топологию и использует модифицированную синусоиду для генерации напряжения. Это обеспечивает более плавный переход на батарею и обратно, а также улучшает совместимость с различными видами оборудования. В комплекте используется свинцово-кислотный аккумулятор, что стандартно и надежно для таких устройств. Устройство имеет минимальное входное напряжение в 175 В и максимальное в 280 В, что позволяет ему охватывать широкий диапазон колебаний электрической сети. Время автономной работы при полной нагрузке составляет до 3 минут, что предоставит пользователю достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Форм-фактор Tower позволяет разместить источник бесперебойного питания вертикально, экономя пространство, а наличие одной входной фазы упрощает подключение. Произведено устройство в Китае, что обеспечивает доступность и современное качество исполнения. Таким образом, ИБП Sven идеально подойдет для защиты вашей техники от колебаний и сбоев электроэнергии, обеспечивая надежную и стабильную работу в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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