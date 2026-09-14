ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт
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Характеристики
Описание товара ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев с электричеством. Это линейно-интерактивное устройство мощностью 360 Вт (600 В·А) обеспечивает стабильную и бесперебойную работу благодаря быстрому времени переключения на батарею в 8 мс. ИБП от SMARTWATT поставляется в форм-факторе Tower и снабжен свинцово-кислотным аккумулятором, обеспечивающим до 1 минуты работы при полной нагрузке. Устройство рассчитано на использование в однофазных сетях и поддерживает защиту телефонной линии, что расширяет спектр его защитных возможностей. Также ИБП обладает диапазоном входного напряжения от 145 до 295 В, что позволяет ему эффективно работать в условиях нестабильного электроснабжения. SMARTWATT использует модифицированную синусоиду для поддержания выходного напряжения, а поддержка EURO розеток (CEE 7) делает его универсальным для подключения большинства бытовых и офисных устройств. Этот ИБП — идеальный выбор для обеспечения стабильности и защиты вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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