ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101)
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Характеристики
Описание товара ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и кратковременных перепадов напряжения. Отличаясь легкой конструкцией, весом всего 3,9 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность 360 Вт и полную мощность 650 В·А. Изготавливаемый по линейно-интерактивной топологии, он способен быстро переходить на работу от батареи за 4 мс, что минимизирует время простоя подключенных устройств. Несмотря на отсутствие защиты локальной сети и телефонной линии, Импульс оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП Импульс поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 162 В до 290 В, обеспечивая стабильное питание даже при неблагоприятных условиях в электросети. Он имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях. Работая на однофазной сети и производя напряжение в виде модифицированной синусоиды, этот ИБП будет отличным выбором для пользователей, которым нужна базовая защита оборудования. Бренд Импульс зарекомендовал себя как производитель качественной и доступной техники, удовлетворяющей потребности в безопасности и устойчивости электропитания.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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