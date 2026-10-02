Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей техники от скачков напряжения и перебоев в электроснабжении. Данная модель весом 4 кг предлагает активную мощность до 360 Вт и полную мощность 650 В·А, что делает ее подходящим выбором для домашних офисов и небольших рабочих станций. ИБП оснащен линейно-интерактивной топологией, что позволяет ему эффективно стабилизировать выходное напряжение, минимизируя потенциальные риски для подключенных устройств. Устройство поддерживает работу с однофазными системами и может быть установлено как в стойку, так и в башенном формате (Rack/Tower), что придает ему гибкости в размещении. ИБП CyberPower предлагает три розетки с питанием от батареи, обеспечивая защиту для ключевых устройств. Для дополнительной безопасности предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным для использования в сетевых средах. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, обеспечивая практически незаметный переход и предотвращая потерю данных при кратковременных отключениях электроэнергии. При полной нагрузке устройство продолжает работу в течение 1 минуты, что достаточно для сохранения работы и корректного завершения задач. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, позволяя устройству работать даже при снижении напряжения в сети. ИБП от бренда CyberPower демонстрирует приверженность качеству и надежности, предлагая идеальное решение для защиты ваших цифровых инструментов и оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитИБП Powercom WOW-300
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)
-
В наличииЦена 4 840 руб.1210 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTC850E
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BU600E
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс Юниор 240Вт 450ВА черный
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BU725E
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА че...
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945)
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG