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Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00

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Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00
5 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
Размеры в упаковке, см
60х11х4
Вес, кг.
1.13

Описание товара Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00

Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00

Отзывы о товаре Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
Описание
Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальные рельсы CyberPower 4POSTRAILKIT1832 (1U) от 460см. 4Z0-C000063-00 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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