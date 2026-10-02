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Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
725
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E
5 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
725
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х12
Вес, кг.
3.8

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей электроники от перебоев электроснабжения. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и имеет вес 3,8 кг, что позволяет удобно разместить её в любом помещении. Устройство поддерживает линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает быструю реакцию на изменения в электросети и дополнительную защиту оборудования. ИБП CyberPower обладает активной мощностью 390 Вт и полной мощностью 725 В·А, что делает его подходящим для использования с большинством домашних и офисных электрических устройств. Три розетки с питанием от батареи обеспечат надежное электроснабжение даже при отсутствии основного питания, а возможность поглощать импульсную энергию до 125 Дж дополнительно защитит ваше оборудование от перепадов напряжения. Среди других характеристик устройства стоит отметить его способность переключаться на батарейное питание за 6 мс, а также наличие защиты локальной сети, что позволяет обезопасить подключенные сети от перегрузок. При максимальной нагрузке ИБП обеспечивает автономную работу в течение 1 минуты, что вполне достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower использует модифицированную синусоиду для передачи напряжения, обеспечивая достаточную стабильность для большинства домашних и офисных приборов. Благодаря своей надёжности и эффективной защите, этот ИБП является отличным выбором как для частных пользователей, так и для бизнеса.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
725
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей электроники от перебоев электроснабжения. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и имеет вес 3,8 кг, что позволяет удобно разместить её в любом помещении. Устройство поддерживает линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает быструю реакцию на изменения в электросети и дополнительную защиту оборудования. ИБП CyberPower обладает активной мощностью 390 Вт и полной мощностью 725 В·А, что делает его подходящим для использования с большинством домашних и офисных электрических устройств. Три розетки с питанием от батареи обеспечат надежное электроснабжение даже при отсутствии основного питания, а возможность поглощать импульсную энергию до 125 Дж дополнительно защитит ваше оборудование от перепадов напряжения. Среди других характеристик устройства стоит отметить его способность переключаться на батарейное питание за 6 мс, а также наличие защиты локальной сети, что позволяет обезопасить подключенные сети от перегрузок. При максимальной нагрузке ИБП обеспечивает автономную работу в течение 1 минуты, что вполне достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower использует модифицированную синусоиду для передачи напряжения, обеспечивая достаточную стабильность для большинства домашних и офисных приборов. Благодаря своей надёжности и эффективной защите, этот ИБП является отличным выбором как для частных пользователей, так и для бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E - стоимость товара 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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