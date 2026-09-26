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ИБП Powercom WOW-300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom WOW-300

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ИБП Powercom WOW-300 - фото 6
ИБП Powercom WOW-300 - фото 7
ИБП Powercom WOW-300 - фото 8
ИБП Powercom WOW-300 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
165
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 1
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 2
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 3
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 4
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 5
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 6
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 7
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 8
  • ИБП Powercom WOW-300 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55690
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
165
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
480
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х8
Вес, кг.
2.05

Описание товара ИБП Powercom WOW-300

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom идеально подходят для защиты электронных устройств от сбоев в электросети и перебоев в питании. Этот ИБП весом 1,9 кг обладает активной мощностью 165 Вт и полной мощностью 300 В·А, что обеспечивает достаточную поддержку для небольших офисных и домашних устройств. Powercom обеспечивает надежную защиту вашей локальной сети, гарантируя стабильную работу интернета и подключенных устройств. Однако стоит отметить, что защита телефонной линии не предусмотрена. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, позволяя подключить основные устройства, требующие поддержки при отключении электроэнергии. Всего устройство имеет три розетки. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 480 Дж, что позволяет защитить технику от перенапряжений в сети. Форм-фактор Tower и резервная (оффлайн) топология делают этот ИБП удобным для размещения в небольших пространствах, а также простым в обращении. Устройство поддерживает одну фазу питания и вырабатывает исправленную (модифицированную) синусоиду. Время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает мгновенную поддержку подключенных устройств при возникновении перебоев в электросети. Благодаря всем этим характеристикам, Powercom является надежным выбором для тех, кто ищет качественный источник бесперебойного питания.

Отзывы о товаре ИБП Powercom WOW-300




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
165
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
480
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom идеально подходят для защиты электронных устройств от сбоев в электросети и перебоев в питании. Этот ИБП весом 1,9 кг обладает активной мощностью 165 Вт и полной мощностью 300 В·А, что обеспечивает достаточную поддержку для небольших офисных и домашних устройств. Powercom обеспечивает надежную защиту вашей локальной сети, гарантируя стабильную работу интернета и подключенных устройств. Однако стоит отметить, что защита телефонной линии не предусмотрена. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, позволяя подключить основные устройства, требующие поддержки при отключении электроэнергии. Всего устройство имеет три розетки. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 480 Дж, что позволяет защитить технику от перенапряжений в сети. Форм-фактор Tower и резервная (оффлайн) топология делают этот ИБП удобным для размещения в небольших пространствах, а также простым в обращении. Устройство поддерживает одну фазу питания и вырабатывает исправленную (модифицированную) синусоиду. Время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает мгновенную поддержку подключенных устройств при возникновении перебоев в электросети. Благодаря всем этим характеристикам, Powercom является надежным выбором для тех, кто ищет качественный источник бесперебойного питания.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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