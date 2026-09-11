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ИБП Powerman Back Pro 850 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Back Pro 850

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ИБП Powerman Back Pro 850 - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 850 - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 850 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Back Pro 850 - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 850 - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 850 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538949
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
уровень шума менее 55
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
35х21х14
Вес, кг.
5.1

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850

Источник бесперебойного питания POWERMAN Back Pro 850 мощностью 850ВА/480Вт серии Back Pro с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашего ПК (персонального компьютера) или небольшого сервера. Предоставит компьютеру резервное питанием, когда сетевое напряжение будет отсутствовать. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 850




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
уровень шума менее 55
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
Описание
Источник бесперебойного питания POWERMAN Back Pro 850 мощностью 850ВА/480Вт серии Back Pro с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашего ПК (персонального компьютера) или небольшого сервера. Предоставит компьютеру резервное питанием, когда сетевое напряжение будет отсутствовать. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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