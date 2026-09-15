ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель с форм-фактором Tower идеально подходит для использования как в домашней, так и в офисной среде. Данный линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А, что позволяет оберегать подключенные устройства от повреждений и потерь данных. POWERMAN оснащен модифицированной синусоидой, что гарантирует стабильную работу большинства электронных устройств. В критической ситуации устройство переключается на батарейное питание всего за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу подключенной техники. При полной нагрузке ИБП может поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы или включения резервных источников энергии. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В, что обеспечивает защиту от как потенциально низкого, так и высокого напряжения в сети. Используемая в устройстве свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежность и долговечность. Для подключения техники предусмотрено 6 розеток типа EURO (CEE 7), которые позволяют защитить несколько устройств одновременно. Этот ИБП от POWERMAN является отличным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств и спокойствия при возможных сбоях в электропитании.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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