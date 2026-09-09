ИБП Powerman Brick 600
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Brick 600
POWERMAN BRICK 600 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 600ВА. Выполнен в плоском корпусе, допускающем работу как в настольном, так и в навесном положении. Сочетает в себе функции ИБП, регулятора напряжения и сетевого фильтра. Большое количество розеток для подключения оборудования, как с батарейной поддержкой, так и без нее, вынесено на лицевую панель ИБП. Позволяет организовать защиту питания компьютера и подключенной периферии (принтеры, сканеры и т.п.) оптимальным образом. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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