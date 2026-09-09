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ИБП Powerman Brick 600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Brick 600

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ИБП Powerman Brick 600 - фото 1
ИБП Powerman Brick 600 - фото 2
ИБП Powerman Brick 600 - фото 3
ИБП Powerman Brick 600 - фото 4
ИБП Powerman Brick 600 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powerman Brick 600 - фото 1
  • ИБП Powerman Brick 600 - фото 2
  • ИБП Powerman Brick 600 - фото 3
  • ИБП Powerman Brick 600 - фото 4
  • ИБП Powerman Brick 600 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294876
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
3
Размеры в упаковке, см
29х20х9
Вес, кг.
4.9

Описание товара ИБП Powerman Brick 600

POWERMAN BRICK 600 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 600ВА. Выполнен в плоском корпусе, допускающем работу как в настольном, так и в навесном положении. Сочетает в себе функции ИБП, регулятора напряжения и сетевого фильтра. Большое количество розеток для подключения оборудования, как с батарейной поддержкой, так и без нее, вынесено на лицевую панель ИБП. Позволяет организовать защиту питания компьютера и подключенной периферии (принтеры, сканеры и т.п.) оптимальным образом. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Brick 600




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
3
Описание
POWERMAN BRICK 600 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 600ВА. Выполнен в плоском корпусе, допускающем работу как в настольном, так и в навесном положении. Сочетает в себе функции ИБП, регулятора напряжения и сетевого фильтра. Большое количество розеток для подключения оборудования, как с батарейной поддержкой, так и без нее, вынесено на лицевую панель ИБП. Позволяет организовать защиту питания компьютера и подключенной периферии (принтеры, сканеры и т.п.) оптимальным образом. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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