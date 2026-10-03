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ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320

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ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 1
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 2
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 3
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320
5 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
5.15

Описание товара ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель сочетает в себе эффективность, высокие технические характеристики и продуманный дизайн. ИБП Powercom обладает активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, что обеспечивает стабильное электрическое питание и защиту подключенных устройств. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и весит всего 4,4 кг, что упрощает его установку и перемещение. Основные функциональные возможности ИБП Powercom включают три розетки с питанием от батареи, позволяя подключить одновременно несколько устройств. Благодаря линейно-интерактивной топологии и времени переключения на батарею всего 4 мс, устройство обеспечивает быстрое реагирование на перебои электропитания, поддерживая стабильность работы техники. ИБП Powercom защитит вашу локальную сеть от возможных сбоев, а также справится с импульсными помехами, поглощая до 460 Дж энергии. Тем не менее, защита телефонной линии в данной модели не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе устройства для ваших нужд. ИБП генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Произведенный в Китае под брендом Powercom, данный источник бесперебойного питания является качественным продуктом с проверенной надежностью. В целом, этот ИБП представляет собой отличный выбор для тех, кому необходима надежная защита для локальных устройств от нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель сочетает в себе эффективность, высокие технические характеристики и продуманный дизайн. ИБП Powercom обладает активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, что обеспечивает стабильное электрическое питание и защиту подключенных устройств. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и весит всего 4,4 кг, что упрощает его установку и перемещение. Основные функциональные возможности ИБП Powercom включают три розетки с питанием от батареи, позволяя подключить одновременно несколько устройств. Благодаря линейно-интерактивной топологии и времени переключения на батарею всего 4 мс, устройство обеспечивает быстрое реагирование на перебои электропитания, поддерживая стабильность работы техники. ИБП Powercom защитит вашу локальную сеть от возможных сбоев, а также справится с импульсными помехами, поглощая до 460 Дж энергии. Тем не менее, защита телефонной линии в данной модели не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе устройства для ваших нужд. ИБП генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Произведенный в Китае под брендом Powercom, данный источник бесперебойного питания является качественным продуктом с проверенной надежностью. В целом, этот ИБП представляет собой отличный выбор для тех, кому необходима надежная защита для локальных устройств от нестабильного электроснабжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 - этот товар вы можете купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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