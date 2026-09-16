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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726698
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10.25

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Модель с линейно-интерактивной технологией обеспечивает быструю реакцию на изменения в сети, переключаясь на батарею всего за 8 мс. Это делает её идеальным выбором для критически важных систем, где стабильность и бесперебойность электроснабжения имеют первостепенное значение. С полным запасом мощности в 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, ИБП способен выдерживать значительные нагрузки, поддерживая непрерывную работу устройств в течение 1 минуты при полной нагрузке. Данный источник питания оснащен всесторонней защитой, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Прибор поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения, от 140 В до 300 В, что позволяет ему быть приспособленным к различным условиям электроснабжения. Использование свинцово-кислотного типа батареи гарантирует стабильность и длительный срок службы устройства. ИБП ExeGate имеет форм-фактор Tower, что делает его эргономичным и удобным для размещения в различных условиях. Тип формы напряжения, модифицированная синусоида, подходит для большинства современных устройств и обеспечивает оптимальную производительность. Наилучший выбор для обеспечения непрерывности и надежности электропитания вашего оборудования — ИБП ExeGate сочетает в себе продуманный дизайн, высокую мощность и широкие возможности защиты.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Модель с линейно-интерактивной технологией обеспечивает быструю реакцию на изменения в сети, переключаясь на батарею всего за 8 мс. Это делает её идеальным выбором для критически важных систем, где стабильность и бесперебойность электроснабжения имеют первостепенное значение. С полным запасом мощности в 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, ИБП способен выдерживать значительные нагрузки, поддерживая непрерывную работу устройств в течение 1 минуты при полной нагрузке. Данный источник питания оснащен всесторонней защитой, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Прибор поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения, от 140 В до 300 В, что позволяет ему быть приспособленным к различным условиям электроснабжения. Использование свинцово-кислотного типа батареи гарантирует стабильность и длительный срок службы устройства. ИБП ExeGate имеет форм-фактор Tower, что делает его эргономичным и удобным для размещения в различных условиях. Тип формы напряжения, модифицированная синусоида, подходит для большинства современных устройств и обеспечивает оптимальную производительность. Наилучший выбор для обеспечения непрерывности и надежности электропитания вашего оборудования — ИБП ExeGate сочетает в себе продуманный дизайн, высокую мощность и широкие возможности защиты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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