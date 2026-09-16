ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285494RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Модель с линейно-интерактивной технологией обеспечивает быструю реакцию на изменения в сети, переключаясь на батарею всего за 8 мс. Это делает её идеальным выбором для критически важных систем, где стабильность и бесперебойность электроснабжения имеют первостепенное значение. С полным запасом мощности в 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, ИБП способен выдерживать значительные нагрузки, поддерживая непрерывную работу устройств в течение 1 минуты при полной нагрузке. Данный источник питания оснащен всесторонней защитой, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Прибор поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения, от 140 В до 300 В, что позволяет ему быть приспособленным к различным условиям электроснабжения. Использование свинцово-кислотного типа батареи гарантирует стабильность и длительный срок службы устройства. ИБП ExeGate имеет форм-фактор Tower, что делает его эргономичным и удобным для размещения в различных условиях. Тип формы напряжения, модифицированная синусоида, подходит для большинства современных устройств и обеспечивает оптимальную производительность. Наилучший выбор для обеспечения непрерывности и надежности электропитания вашего оборудования — ИБП ExeGate сочетает в себе продуманный дизайн, высокую мощность и широкие возможности защиты.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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