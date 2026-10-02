ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает компактным форм-фактором Tower, что делает его удобным для размещения в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 4,2 кг, что позволяет легко транспортировать его при необходимости. Powercom предлагает полную мощность в 600 В·А и активную мощность в 360 Вт, обеспечивая непрерывное питание ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. Доступно три розетки с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. ИБП оснащен системой модуляции формы напряжения с модифицированной синусоидой, а также поддерживает защиту локальной сети, что важно для сохранности подключенных к сети устройств. При возникновении перебоя в электропитании устройство автоматически переключается на питание от батареи всего за 4 мс, минимизируя риск повреждения оборудования. В случае полной нагрузки ИБП способен обеспечивать питание на протяжении одной минуты, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы ваших устройств. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству работать в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП Powercom — это выбор тех, кто заботится о безопасности своего оборудования и бесперебойной работе в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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