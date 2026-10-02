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ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB

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ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 1
ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 2
ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 3
ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 4
ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 5
ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 4
  • ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 5
  • ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB
5 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
6.3

Описание товара ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает компактным форм-фактором Tower, что делает его удобным для размещения в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 4,2 кг, что позволяет легко транспортировать его при необходимости. Powercom предлагает полную мощность в 600 В·А и активную мощность в 360 Вт, обеспечивая непрерывное питание ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. Доступно три розетки с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. ИБП оснащен системой модуляции формы напряжения с модифицированной синусоидой, а также поддерживает защиту локальной сети, что важно для сохранности подключенных к сети устройств. При возникновении перебоя в электропитании устройство автоматически переключается на питание от батареи всего за 4 мс, минимизируя риск повреждения оборудования. В случае полной нагрузки ИБП способен обеспечивать питание на протяжении одной минуты, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы ваших устройств. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству работать в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП Powercom — это выбор тех, кто заботится о безопасности своего оборудования и бесперебойной работе в любых условиях.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает компактным форм-фактором Tower, что делает его удобным для размещения в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 4,2 кг, что позволяет легко транспортировать его при необходимости. Powercom предлагает полную мощность в 600 В·А и активную мощность в 360 Вт, обеспечивая непрерывное питание ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. Доступно три розетки с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. ИБП оснащен системой модуляции формы напряжения с модифицированной синусоидой, а также поддерживает защиту локальной сети, что важно для сохранности подключенных к сети устройств. При возникновении перебоя в электропитании устройство автоматически переключается на питание от батареи всего за 4 мс, минимизируя риск повреждения оборудования. В случае полной нагрузки ИБП способен обеспечивать питание на протяжении одной минуты, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы ваших устройств. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству работать в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП Powercom — это выбор тех, кто заботится о безопасности своего оборудования и бесперебойной работе в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom RPT-600AP Euro Schuko USB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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