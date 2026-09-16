ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электропитании. Данный ИБП является линейно-интерактивным устройством с форм-фактором Tower, что делает его удобным для использования в офисах и домашних условиях. Устройство обладает активной мощностью 750 Вт и полной мощностью 1200 В·А, что позволяет обеспечить электроэнергию для множества ваших устройств одновременно. ИБП ExeGate оснащен одной фазой и выдает напряжение с модифицированной синусоидой. Это делает его подходящим для стандартной офисной и домашней техники. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать риск отключения оборудования при перебоях в электроэнергии. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы вашего оборудования. Диапазон входного напряжения составляет от 145 В до 290 В, что позволяет ИБП функционировать в условиях нестабильного электроснабжения. Устройство весит 7,3 кг и оснащено свинцово-кислотной батареей. Оно имеет розетки типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать устройства без необходимости в переходниках. ИБП ExeGate — это надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании, идеально подходящее для использования в современном офисе или дома.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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