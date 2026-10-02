Top.Mail.Ru
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powercom SPIDER SPD-450N

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 1
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 2
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 3
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 4
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 5
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 6
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 7
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
270
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 1
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 2
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 3
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 4
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 5
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 6
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 7
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 197850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom SPIDER SPD-450N
6 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
270
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285 х 232 х 103 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
3.57

Описание товара ИБП Powercom SPIDER SPD-450N

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП имеет типоразмер Tower, что позволяет его удобно разместить на рабочем месте или в серверной. Powercom использует резервную (оффлайн) топологию, обеспечивая мгновенный переход на питание от батареи при обнаружении проблем в электросети. С активной мощностью 270 Вт и полной мощностью 450 В·А, он способен обеспечивать энергией подключенные устройства, сохраняя их в рабочем состоянии при кратковременных отключениях или перепадах напряжения. В наличии одна фаза электропитания. ИБП от Powercom генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для эксплуатации с различными бытовыми и офисными приборами. Переход на батарейное питание осуществляется всего за 6 миллисекунд, что гарантирует минимальное влияние на работу подключенных устройств. При полной нагрузке устройство способно работать от батареи в течение одной минуты, предоставляя пользователю достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Поддерживаются входные напряжения от 160 В до 300 В, что расширяет диапазон условий, в которых устройство может эффективно работать. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей надежное резервное питание. Все подключаемые устройства можно удобно разместить при помощи 8 электрических розеток типа EURO (CEE 7), что достаточно для современного рабочего места или серверного решения. ИБП Powercom — это идеальное сочетание надежности, производительности и удобства использования, обеспечивающего защиту ваших устройств от непредвиденных проблем с электропитанием.

Отзывы о товаре ИБП Powercom SPIDER SPD-450N




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
270
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285 х 232 х 103 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП имеет типоразмер Tower, что позволяет его удобно разместить на рабочем месте или в серверной. Powercom использует резервную (оффлайн) топологию, обеспечивая мгновенный переход на питание от батареи при обнаружении проблем в электросети. С активной мощностью 270 Вт и полной мощностью 450 В·А, он способен обеспечивать энергией подключенные устройства, сохраняя их в рабочем состоянии при кратковременных отключениях или перепадах напряжения. В наличии одна фаза электропитания. ИБП от Powercom генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для эксплуатации с различными бытовыми и офисными приборами. Переход на батарейное питание осуществляется всего за 6 миллисекунд, что гарантирует минимальное влияние на работу подключенных устройств. При полной нагрузке устройство способно работать от батареи в течение одной минуты, предоставляя пользователю достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Поддерживаются входные напряжения от 160 В до 300 В, что расширяет диапазон условий, в которых устройство может эффективно работать. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей надежное резервное питание. Все подключаемые устройства можно удобно разместить при помощи 8 электрических розеток типа EURO (CEE 7), что достаточно для современного рабочего места или серверного решения. ИБП Powercom — это идеальное сочетание надежности, производительности и удобства использования, обеспечивающего защиту ваших устройств от непредвиденных проблем с электропитанием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom SPIDER SPD-450N - стоимость товара 6080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...