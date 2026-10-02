Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежные решения для защиты ваших электронных устройств от нестабильности электросети. Модель с полным набором защитных функций и весом 4,2 кг обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 850 В·А, что делает её идеальным выбором для домашнего использования или небольших офисов. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая безопасное отключение и защиту ваших критически важных устройств в случае перебоев с электроснабжением. Встроенная защита телефонной линии и локальной сети помогает предотвратить повреждения технического оборудования из-за скачков напряжения. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство рядом с другой техникой, не занимая много места. Одна фаза и модифицированная синусоида напряжения обеспечивают стабильное и надёжное питание. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет сохранить работу подключённых устройств в случае резкого отключения электроэнергии. При полной нагрузке ИБП способен работать до 1 минуты, что позволит вам безопасно завершить работу и отключить устройства во избежание потери данных. Бренд CyberPower гарантирует высокое качество и долговечность своих продуктов, делая ваше электрическое оборудование более защищенным в любых условиях эксплуатации.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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