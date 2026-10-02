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Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG

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Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG
6 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х11
Вес, кг.
5

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежные решения для защиты ваших электронных устройств от нестабильности электросети. Модель с полным набором защитных функций и весом 4,2 кг обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 850 В·А, что делает её идеальным выбором для домашнего использования или небольших офисов. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая безопасное отключение и защиту ваших критически важных устройств в случае перебоев с электроснабжением. Встроенная защита телефонной линии и локальной сети помогает предотвратить повреждения технического оборудования из-за скачков напряжения. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство рядом с другой техникой, не занимая много места. Одна фаза и модифицированная синусоида напряжения обеспечивают стабильное и надёжное питание. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет сохранить работу подключённых устройств в случае резкого отключения электроэнергии. При полной нагрузке ИБП способен работать до 1 минуты, что позволит вам безопасно завершить работу и отключить устройства во избежание потери данных. Бренд CyberPower гарантирует высокое качество и долговечность своих продуктов, делая ваше электрическое оборудование более защищенным в любых условиях эксплуатации.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежные решения для защиты ваших электронных устройств от нестабильности электросети. Модель с полным набором защитных функций и весом 4,2 кг обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 850 В·А, что делает её идеальным выбором для домашнего использования или небольших офисов. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая безопасное отключение и защиту ваших критически важных устройств в случае перебоев с электроснабжением. Встроенная защита телефонной линии и локальной сети помогает предотвратить повреждения технического оборудования из-за скачков напряжения. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство рядом с другой техникой, не занимая много места. Одна фаза и модифицированная синусоида напряжения обеспечивают стабильное и надёжное питание. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет сохранить работу подключённых устройств в случае резкого отключения электроэнергии. При полной нагрузке ИБП способен работать до 1 минуты, что позволит вам безопасно завершить работу и отключить устройства во избежание потери данных. Бренд CyberPower гарантирует высокое качество и долговечность своих продуктов, делая ваше электрическое оборудование более защищенным в любых условиях эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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