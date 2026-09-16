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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 4
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS)
7 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.2

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS)

ИБП этой серии предназначены для использования в офисных, промышленных и производственных помещениях, имеют повышенную надежность и защиту за счет металлического корпуса. Серия SpecialPro Smart LLB отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет использования многофункционального LCD дисплея. Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП этой серии предназначены для использования в офисных, промышленных и производственных помещениях, имеют повышенную надежность и защиту за счет металлического корпуса. Серия SpecialPro Smart LLB отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет использования многофункционального LCD дисплея. Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285500RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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