ИБП CyberPower BU850E
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower BU850E
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих высокую производительность и надежность. С активной мощностью в 425 Вт и полной мощностью 850 В·А, данный ИБП способен поддерживать работу критически важных устройств в случае перебоев с электропитанием. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильную подачу электроэнергии, а время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды. Это обеспечивает мгновенную реакцию на изменения в электроснабжении, защищая подключенное оборудование от внезапных отключений. ИБП оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Компактный форм-фактор типа Tower делает ИБП удобным для размещения в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 3,8 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях. CyberPower уделяет внимание безопасности и защите ваших устройств: ИБП оснащен функцией защиты локальной сети. Диапазон входного напряжения варьируется от 180 до 260 В, что позволяет ИБП стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП CyberPower представляет собой эффективное решение для защиты оборудования как дома, так и в офисе, обеспечивая стабильное электропитание и защиту от непредвиденных сбоев электрической сети.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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