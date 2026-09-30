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ИБП CyberPower BU850E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower BU850E

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ИБП CyberPower BU850E - фото 1
ИБП CyberPower BU850E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП CyberPower BU850E - фото 1
  • ИБП CyberPower BU850E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294827
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
180
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х16
Вес, кг.
4.17

Описание товара ИБП CyberPower BU850E

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих высокую производительность и надежность. С активной мощностью в 425 Вт и полной мощностью 850 В·А, данный ИБП способен поддерживать работу критически важных устройств в случае перебоев с электропитанием. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильную подачу электроэнергии, а время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды. Это обеспечивает мгновенную реакцию на изменения в электроснабжении, защищая подключенное оборудование от внезапных отключений. ИБП оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Компактный форм-фактор типа Tower делает ИБП удобным для размещения в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 3,8 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях. CyberPower уделяет внимание безопасности и защите ваших устройств: ИБП оснащен функцией защиты локальной сети. Диапазон входного напряжения варьируется от 180 до 260 В, что позволяет ИБП стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП CyberPower представляет собой эффективное решение для защиты оборудования как дома, так и в офисе, обеспечивая стабильное электропитание и защиту от непредвиденных сбоев электрической сети.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower BU850E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
180
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих высокую производительность и надежность. С активной мощностью в 425 Вт и полной мощностью 850 В·А, данный ИБП способен поддерживать работу критически важных устройств в случае перебоев с электропитанием. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильную подачу электроэнергии, а время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды. Это обеспечивает мгновенную реакцию на изменения в электроснабжении, защищая подключенное оборудование от внезапных отключений. ИБП оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Компактный форм-фактор типа Tower делает ИБП удобным для размещения в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 3,8 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях. CyberPower уделяет внимание безопасности и защите ваших устройств: ИБП оснащен функцией защиты локальной сети. Диапазон входного напряжения варьируется от 180 до 260 В, что позволяет ИБП стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП CyberPower представляет собой эффективное решение для защиты оборудования как дома, так и в офисе, обеспечивая стабильное электропитание и защиту от непредвиденных сбоев электрической сети.
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Отзывы


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