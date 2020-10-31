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ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный

Артикул: 68238
ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный
4 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68238
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг2.6
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи2
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПрезервный
Тип выходных разъемов питанияEURO
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания3
Максимальная поглощаемая энергия импульса460 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см33
Выходная мощность700 ВА/350 Вт
Высота, см11
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке2 мин
Ширина, см8.2
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный. Выходная мощность: 700 ВА. Производство: Китай.


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ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - по цене 4790 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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