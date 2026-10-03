ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 2,6 кг характеризуется активной мощностью в 350 Вт и полной мощностью в 700 В·А, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. Устройство имеет резервную (оффлайн) топологию и выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрировать его в рабочее пространство. ИБП Powercom предлагает 3 розетки, из которых 2 обеспечивают питание от батареи. Для защиты вашего оборудование встроена защита телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность в случае скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, предоставляя надежную защиту от импульсных перенапряжений. ИБП Powercom работает в однофазной системе и генерирует напряжение с модифицированной синусоидой. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность перебоев в питании ваших устройств. Это делает Powercom идеальным выбором для обеспечения надежной работы вашей техники при нестабильной электросети.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320
-
В наличииЦена 7 110 руб.1778 руб. в СплитИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W
-
В наличииЦена 7 110 руб.1778 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II 600
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799...
-
В наличииЦена 7 470 руб.1868 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285512R...
-
В наличииЦена 7 600 руб.1900 руб. в СплитИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный
-
В наличииЦена 7 600 руб.1900 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RU...
-
В наличииЦена 7 650 руб.1913 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503R...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором
Отзывы о товаре ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный