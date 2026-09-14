ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы электрооборудования в условиях нестабильного электропитания. Эта модель имеет тип ИБП - линейно-интерактивный и выполнена в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить устройство в офисном или домашнем пространстве. Основные характеристики этой модели включают полную мощность в 1500 В·А и активную мощность в 950 Вт, что идеально подходит для защиты компьютерной техники, сетевого оборудования и другой электроники от внезапных перебоев в подаче электроэнергии. ИБП ExeGate обеспечивает эффективное переключение на батарею всего за 6 мс и поддерживает работу при полной нагрузке до 1 минуты. При этом устройство поддерживает корректную работу при входных напряжениях в диапазоне от 145 В до 290 В. Данный источник бесперебойного питания оснащен евро розетками типа CEE 7 и C13, что обеспечивает гибкость подключения различных устройств. Для энергоснабжения используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая долговечность и стабильную работу. Вес ИБП составляет 10,2 кг, что делает его достаточно мобильным и несложным в установке. Устройство поддерживает одну фазу и использует модифицированную синусоиду для подачи напряжения, что позволяет защитить нагрузки от перепадов и пиков напряжения. ExeGate - это идеальный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение по защите электрооборудования с высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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