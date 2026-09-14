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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726632
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Габаритные размеры (ШхВхГ)
195 x 280 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.5

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы электрооборудования в условиях нестабильного электропитания. Эта модель имеет тип ИБП - линейно-интерактивный и выполнена в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить устройство в офисном или домашнем пространстве. Основные характеристики этой модели включают полную мощность в 1500 В·А и активную мощность в 950 Вт, что идеально подходит для защиты компьютерной техники, сетевого оборудования и другой электроники от внезапных перебоев в подаче электроэнергии. ИБП ExeGate обеспечивает эффективное переключение на батарею всего за 6 мс и поддерживает работу при полной нагрузке до 1 минуты. При этом устройство поддерживает корректную работу при входных напряжениях в диапазоне от 145 В до 290 В. Данный источник бесперебойного питания оснащен евро розетками типа CEE 7 и C13, что обеспечивает гибкость подключения различных устройств. Для энергоснабжения используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая долговечность и стабильную работу. Вес ИБП составляет 10,2 кг, что делает его достаточно мобильным и несложным в установке. Устройство поддерживает одну фазу и использует модифицированную синусоиду для подачи напряжения, что позволяет защитить нагрузки от перепадов и пиков напряжения. ExeGate - это идеальный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение по защите электрооборудования с высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Габаритные размеры (ШхВхГ)
195 x 280 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы электрооборудования в условиях нестабильного электропитания. Эта модель имеет тип ИБП - линейно-интерактивный и выполнена в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить устройство в офисном или домашнем пространстве. Основные характеристики этой модели включают полную мощность в 1500 В·А и активную мощность в 950 Вт, что идеально подходит для защиты компьютерной техники, сетевого оборудования и другой электроники от внезапных перебоев в подаче электроэнергии. ИБП ExeGate обеспечивает эффективное переключение на батарею всего за 6 мс и поддерживает работу при полной нагрузке до 1 минуты. При этом устройство поддерживает корректную работу при входных напряжениях в диапазоне от 145 В до 290 В. Данный источник бесперебойного питания оснащен евро розетками типа CEE 7 и C13, что обеспечивает гибкость подключения различных устройств. Для энергоснабжения используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая долговечность и стабильную работу. Вес ИБП составляет 10,2 кг, что делает его достаточно мобильным и несложным в установке. Устройство поддерживает одну фазу и использует модифицированную синусоиду для подачи напряжения, что позволяет защитить нагрузки от перепадов и пиков напряжения. ExeGate - это идеальный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение по защите электрооборудования с высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.
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Отзывы


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