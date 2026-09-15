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Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный
7 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
165x92x305 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
6.9

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данную модель ИБП можно описать через ряд ключевых характеристик, которые делают ее оптимальным выбором для домашних пользователей и небольших офисов. Данный ИБП имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для размещения на полу или на столе. Он использует линейно-интерактивную топологию, позволяющую эффективно справляться с колебаниями напряжения без участия батареи, тем самым продлевая ее срок службы. С полным значением мощностью 650 В·А и активной мощностью 375 Вт, этот ИБП способен обеспечить резервное питание для нескольких небольших устройств. Время переключения на батарею составляет всего 10 мс, что позволяет защитить подключенные приборы от любых кратковременных перебоев. ИБП оснащен модифицированной синусоидой формы выходного напряжения, что подходит для большинства бытовых устройств. С одним количеством фаз, он рассчитан на широкий диапазон входного напряжения от 170 В до 280 В, что обеспечивает уверенную защиту даже в условиях нестабильной электросети. Этот ИБП использует свинцово-кислотную батарею, обеспечивая до 1 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы оборудования или его перевода на автономные источники питания. Подключение устройств осуществляется через розетки типа EURO (CEE 7), что делает его удобным для использования в большинстве стран Европы. С весом всего 4,5 кг, данный ИБП является компактным и достаточно легким для удобной установки в любых условиях эксплуатации. APC всегда славилась своей надежностью и качеством, и это устройство не является исключением, предлагая пользователям уверенность в защите их электронного оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
280
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
165x92x305 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данную модель ИБП можно описать через ряд ключевых характеристик, которые делают ее оптимальным выбором для домашних пользователей и небольших офисов. Данный ИБП имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для размещения на полу или на столе. Он использует линейно-интерактивную топологию, позволяющую эффективно справляться с колебаниями напряжения без участия батареи, тем самым продлевая ее срок службы. С полным значением мощностью 650 В·А и активной мощностью 375 Вт, этот ИБП способен обеспечить резервное питание для нескольких небольших устройств. Время переключения на батарею составляет всего 10 мс, что позволяет защитить подключенные приборы от любых кратковременных перебоев. ИБП оснащен модифицированной синусоидой формы выходного напряжения, что подходит для большинства бытовых устройств. С одним количеством фаз, он рассчитан на широкий диапазон входного напряжения от 170 В до 280 В, что обеспечивает уверенную защиту даже в условиях нестабильной электросети. Этот ИБП использует свинцово-кислотную батарею, обеспечивая до 1 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы оборудования или его перевода на автономные источники питания. Подключение устройств осуществляется через розетки типа EURO (CEE 7), что делает его удобным для использования в большинстве стран Европы. С весом всего 4,5 кг, данный ИБП является компактным и достаточно легким для удобной установки в любых условиях эксплуатации. APC всегда славилась своей надежностью и качеством, и это устройство не является исключением, предлагая пользователям уверенность в защите их электронного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный - по цене 7960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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