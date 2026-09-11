ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom отличаются надежностью и эффективностью, предлагая вашим устройствам защиту от перебоев в электроснабжении. Эта модель представлена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает высокое качество энергоснабжения и защиту от колебаний напряжения. ИБП от Powercom поддерживает активную мощность до 600 Вт и полную мощность до 1000 В·А, позволяя подключать различные устройства, которые требуют стабильного электроснабжения. Устройство поддерживает однофазное подключение и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных электронных устройств. Особенностью этой модели является наличие защиты локальной сети, что предотвращает повреждение сетевого оборудования от перепадов напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенное реагирование на отключение сетевого питания и поддержание работы подключенных устройств. ИБП Powercom оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей автономную работу до 20 минут при полной нагрузке, что дает достаточно времени для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Диапазон входного напряжения составляет от 160 В до 285 В, что позволяет устройству корректно функционировать даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Устройство оборудовано розетками типа C13, что обеспечивает простое и удобное подключение различных электронных устройств. Этот ИБП является идеальным решением для дома и офиса, обеспечивая защиту от нежелательных сбоев в электроснабжении и продлевая срок службы подключенной техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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