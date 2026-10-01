ИБП Powercom WOW-500U
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom WOW-500U
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель весит всего 2,6 кг, что делает её компактной и удобной для размещения в ограниченном пространстве. Активная мощность устройства составляет 250 Вт, а полная мощность — 500 В·А, что позволяет подключать к нему разнообразное оборудование. ИБП Powercom оснащён защитой для локальной сети и телефонной линии, что значительно снижает риск повреждения подключенных устройств от скачков напряжения и импульсных помех. Устройство имеет три розетки, две из которых питаются от батареи, обеспечивая резервное питание при отключении электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 600 Дж, что эффективно защищает от коротких замыканий и перепадов напряжения. Powercom представляет собой резервный (оффлайн) ИБП в форм-факторе Tower, что занимает минимум пространства и упрощает установку. Устройство работает с одной фазой и обеспечивает модифицированную синусоиду на выходе, что подходит для большинства устройств, как в домашних условиях, так и в офисах. Быстрое время переключения на батарею в 4 мс гарантирует минимальное прерывание в случае перебоев с питанием. Этот ИБП является идеальным решением для тех, кто ищет доступное и эффективное средство защиты своих электронных устройств от непредвиденных ситуаций с электросетью.
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Теги товара: 500VA, с встроенным аккумулятором
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 500VA, с встроенным аккумулятором
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