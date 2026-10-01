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ИБП Powercom WOW-500U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom WOW-500U

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
250
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom WOW-500U - фото 1
  • ИБП Powercom WOW-500U - фото 2
  • ИБП Powercom WOW-500U - фото 3
  • ИБП Powercom WOW-500U - фото 4
  • ИБП Powercom WOW-500U - фото 5
  • ИБП Powercom WOW-500U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55698
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom WOW-500U
6 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
250
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х14
Вес, кг.
2.9

Описание товара ИБП Powercom WOW-500U

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель весит всего 2,6 кг, что делает её компактной и удобной для размещения в ограниченном пространстве. Активная мощность устройства составляет 250 Вт, а полная мощность — 500 В·А, что позволяет подключать к нему разнообразное оборудование. ИБП Powercom оснащён защитой для локальной сети и телефонной линии, что значительно снижает риск повреждения подключенных устройств от скачков напряжения и импульсных помех. Устройство имеет три розетки, две из которых питаются от батареи, обеспечивая резервное питание при отключении электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 600 Дж, что эффективно защищает от коротких замыканий и перепадов напряжения. Powercom представляет собой резервный (оффлайн) ИБП в форм-факторе Tower, что занимает минимум пространства и упрощает установку. Устройство работает с одной фазой и обеспечивает модифицированную синусоиду на выходе, что подходит для большинства устройств, как в домашних условиях, так и в офисах. Быстрое время переключения на батарею в 4 мс гарантирует минимальное прерывание в случае перебоев с питанием. Этот ИБП является идеальным решением для тех, кто ищет доступное и эффективное средство защиты своих электронных устройств от непредвиденных ситуаций с электросетью.

Отзывы о товаре ИБП Powercom WOW-500U




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
250
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель весит всего 2,6 кг, что делает её компактной и удобной для размещения в ограниченном пространстве. Активная мощность устройства составляет 250 Вт, а полная мощность — 500 В·А, что позволяет подключать к нему разнообразное оборудование. ИБП Powercom оснащён защитой для локальной сети и телефонной линии, что значительно снижает риск повреждения подключенных устройств от скачков напряжения и импульсных помех. Устройство имеет три розетки, две из которых питаются от батареи, обеспечивая резервное питание при отключении электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 600 Дж, что эффективно защищает от коротких замыканий и перепадов напряжения. Powercom представляет собой резервный (оффлайн) ИБП в форм-факторе Tower, что занимает минимум пространства и упрощает установку. Устройство работает с одной фазой и обеспечивает модифицированную синусоиду на выходе, что подходит для большинства устройств, как в домашних условиях, так и в офисах. Быстрое время переключения на батарею в 4 мс гарантирует минимальное прерывание в случае перебоев с питанием. Этот ИБП является идеальным решением для тех, кто ищет доступное и эффективное средство защиты своих электронных устройств от непредвиденных ситуаций с электросетью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom WOW-500U - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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