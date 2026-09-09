ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406)
Ippon представляет линейно-интерактивный источник бесперебойного питания весом 5,5 кг, обеспечивающий надежное электропитание устройств. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП предоставляет три розетки с питанием от батареи, что позволяет защитить основное оборудование от перебоев в электросети. Устройство оснащено защитой локальной сети и телефонной линии, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 296 Дж, что оберегает вашу технику от резких скачков напряжения. ИБП Ippon работает с модифицированной синусоидой, что идеально подходит для многих стандартных применений. Время переключения на батарею составляет 4 мс, что гарантирует минимальные перерывы в питании при переходе на резервное питание. Имея форм-фактор Tower и поддерживая единственную фазу, устройство удобно интегрируется в различные установки. Это решение от Ippon — идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и эффективную защиту для своего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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