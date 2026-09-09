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ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406)

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ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 1
ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 2
ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 3
ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 4
ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 5
ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 6
ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 7
ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 7
  • ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250975
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от импульсных помех, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
278х100х143 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х14
Вес, кг.
5.23

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406)

Ippon представляет линейно-интерактивный источник бесперебойного питания весом 5,5 кг, обеспечивающий надежное электропитание устройств. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП предоставляет три розетки с питанием от батареи, что позволяет защитить основное оборудование от перебоев в электросети. Устройство оснащено защитой локальной сети и телефонной линии, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 296 Дж, что оберегает вашу технику от резких скачков напряжения. ИБП Ippon работает с модифицированной синусоидой, что идеально подходит для многих стандартных применений. Время переключения на батарею составляет 4 мс, что гарантирует минимальные перерывы в питании при переходе на резервное питание. Имея форм-фактор Tower и поддерживая единственную фазу, устройство удобно интегрируется в различные установки. Это решение от Ippon — идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и эффективную защиту для своего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от импульсных помех, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
278х100х143 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ippon представляет линейно-интерактивный источник бесперебойного питания весом 5,5 кг, обеспечивающий надежное электропитание устройств. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП предоставляет три розетки с питанием от батареи, что позволяет защитить основное оборудование от перебоев в электросети. Устройство оснащено защитой локальной сети и телефонной линии, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 296 Дж, что оберегает вашу технику от резких скачков напряжения. ИБП Ippon работает с модифицированной синусоидой, что идеально подходит для многих стандартных применений. Время переключения на батарею составляет 4 мс, что гарантирует минимальные перерывы в питании при переходе на резервное питание. Имея форм-фактор Tower и поддерживая единственную фазу, устройство удобно интегрируется в различные установки. Это решение от Ippon — идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и эффективную защиту для своего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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