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ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408)

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ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 1
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 2
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 3
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 4
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 5
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 6
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 
Начислим 329 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408)
6 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
278х100х143 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х14
Вес, кг.
5.49

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную защиту вашего оборудования от сбоев и перепадов в электросети. Модель с мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А рассчитана на удовлетворение различных потребностей пользователей, будь то домашнее использование или малый офис. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является наличие двух розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать сразу несколько устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 296 Дж, что способствует эффективной защите от перенапряжений. Устройство также обладает защитой для локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования со стороны сетевых перегрузок. ИБП Ippon исполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его компактное размещение в офисном или домашнем пространстве. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильную работу, а модифицированная синусоида на выходе подходит для большинства бытовых электроприборов. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает беспрерывную работу подключенных устройств даже при внезапных отключениях электричества. С весом около 5,5 кг, это устройство достаточно лёгкое для перемещения и установки, позволяя пользователям гибко организовывать свое рабочее пространство. Будучи представителем бренда Ippon, ИБП отличается надежностью и долговечностью, предлагая оптимальное сочетание инновационных технологий и доступной цены.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
278х100х143 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную защиту вашего оборудования от сбоев и перепадов в электросети. Модель с мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А рассчитана на удовлетворение различных потребностей пользователей, будь то домашнее использование или малый офис. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является наличие двух розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать сразу несколько устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 296 Дж, что способствует эффективной защите от перенапряжений. Устройство также обладает защитой для локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования со стороны сетевых перегрузок. ИБП Ippon исполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его компактное размещение в офисном или домашнем пространстве. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильную работу, а модифицированная синусоида на выходе подходит для большинства бытовых электроприборов. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает беспрерывную работу подключенных устройств даже при внезапных отключениях электричества. С весом около 5,5 кг, это устройство достаточно лёгкое для перемещения и установки, позволяя пользователям гибко организовывать свое рабочее пространство. Будучи представителем бренда Ippon, ИБП отличается надежностью и долговечностью, предлагая оптимальное сочетание инновационных технологий и доступной цены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408) - по цене 6890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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