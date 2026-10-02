ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную защиту вашего оборудования от сбоев и перепадов в электросети. Модель с мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А рассчитана на удовлетворение различных потребностей пользователей, будь то домашнее использование или малый офис. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является наличие двух розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать сразу несколько устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 296 Дж, что способствует эффективной защите от перенапряжений. Устройство также обладает защитой для локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования со стороны сетевых перегрузок. ИБП Ippon исполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его компактное размещение в офисном или домашнем пространстве. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильную работу, а модифицированная синусоида на выходе подходит для большинства бытовых электроприборов. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает беспрерывную работу подключенных устройств даже при внезапных отключениях электричества. С весом около 5,5 кг, это устройство достаточно лёгкое для перемещения и установки, позволяя пользователям гибко организовывать свое рабочее пространство. Будучи представителем бренда Ippon, ИБП отличается надежностью и долговечностью, предлагая оптимальное сочетание инновационных технологий и доступной цены.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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