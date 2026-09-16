ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежные решения для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП обладают ключевыми характеристиками, которые делают их идеальным выбором для дома и офиса. ExeGate обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 8 миллисекунд, что гарантирует непрерывную работу подключенных устройств. При работе на полной нагрузке устройства способны поддерживать питание в течение одной минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативный источник энергии. ИБП ExeGate обладают полной мощностью в 1200 В·А и активной мощностью в 750 Вт. Устройства выполнены в форм-факторе Tower, что делает их удобными для установки в различных условиях. Благодаря защите локальной сети и телефонной линии, источники ExeGate обеспечивают комплексную защиту подключенного оборудования от скачков напряжения и других непредвиденных ситуаций. С диапазоном входного напряжения от 140 до 300 В, эти источники бесперебойного питания подходят для различных электрических сетей. Используемая в них свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное и длительное энергоснабжение. Модифицированная синусоида позволяет применять ИБП для питания разнообразных устройств с одной фазой подключения. ExeGate с уверенностью можно назвать оптимальным выбором для обеспечения защиты и стабильности работы ваших устройств в условиях нестабильных электросетей.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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