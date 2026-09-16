Top.Mail.Ru
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS)
6 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123x189x345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10.85

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежные решения для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП обладают ключевыми характеристиками, которые делают их идеальным выбором для дома и офиса. ExeGate обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 8 миллисекунд, что гарантирует непрерывную работу подключенных устройств. При работе на полной нагрузке устройства способны поддерживать питание в течение одной минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативный источник энергии. ИБП ExeGate обладают полной мощностью в 1200 В·А и активной мощностью в 750 Вт. Устройства выполнены в форм-факторе Tower, что делает их удобными для установки в различных условиях. Благодаря защите локальной сети и телефонной линии, источники ExeGate обеспечивают комплексную защиту подключенного оборудования от скачков напряжения и других непредвиденных ситуаций. С диапазоном входного напряжения от 140 до 300 В, эти источники бесперебойного питания подходят для различных электрических сетей. Используемая в них свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное и длительное энергоснабжение. Модифицированная синусоида позволяет применять ИБП для питания разнообразных устройств с одной фазой подключения. ExeGate с уверенностью можно назвать оптимальным выбором для обеспечения защиты и стабильности работы ваших устройств в условиях нестабильных электросетей.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123x189x345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежные решения для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП обладают ключевыми характеристиками, которые делают их идеальным выбором для дома и офиса. ExeGate обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 8 миллисекунд, что гарантирует непрерывную работу подключенных устройств. При работе на полной нагрузке устройства способны поддерживать питание в течение одной минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативный источник энергии. ИБП ExeGate обладают полной мощностью в 1200 В·А и активной мощностью в 750 Вт. Устройства выполнены в форм-факторе Tower, что делает их удобными для установки в различных условиях. Благодаря защите локальной сети и телефонной линии, источники ExeGate обеспечивают комплексную защиту подключенного оборудования от скачков напряжения и других непредвиденных ситуаций. С диапазоном входного напряжения от 140 до 300 В, эти источники бесперебойного питания подходят для различных электрических сетей. Используемая в них свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное и длительное энергоснабжение. Модифицированная синусоида позволяет применять ИБП для питания разнообразных устройств с одной фазой подключения. ExeGate с уверенностью можно назвать оптимальным выбором для обеспечения защиты и стабильности работы ваших устройств в условиях нестабильных электросетей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...