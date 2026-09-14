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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 4
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS)
6 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 389 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
9.75

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель представляет собой линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower и впечатляющей полной мощностью 1000 В·А или 650 Вт активной мощности. Устройство гарантирует быструю переключаемость на батарею всего за 8 мс, что позволяет защитить ваше оборудование от критических сбоев. ИБП ExeGate поддерживает работу при входном напряжении от 140 В до 300 В, что делает его идеальным для использования в условиях нестабильной сети. Защита сетевых соединений обеспечена функциями защиты локальной сети и телефонной линии, гарантируя стабильность и безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры. Этот ИБП оснащен свинцово-кислотными батареями, предлагая до 1 минуты работы при полной нагрузке. Это время позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. С модифицированной синусоидой напряжения, ИБП идеально соответствует большинству бытовых и офисных устройств с одной фазой. ExeGate создал надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных перебоев, минимизируя риск потери данных и повреждения оборудования.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 389 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель представляет собой линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower и впечатляющей полной мощностью 1000 В·А или 650 Вт активной мощности. Устройство гарантирует быструю переключаемость на батарею всего за 8 мс, что позволяет защитить ваше оборудование от критических сбоев. ИБП ExeGate поддерживает работу при входном напряжении от 140 В до 300 В, что делает его идеальным для использования в условиях нестабильной сети. Защита сетевых соединений обеспечена функциями защиты локальной сети и телефонной линии, гарантируя стабильность и безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры. Этот ИБП оснащен свинцово-кислотными батареями, предлагая до 1 минуты работы при полной нагрузке. Это время позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. С модифицированной синусоидой напряжения, ИБП идеально соответствует большинству бытовых и офисных устройств с одной фазой. ExeGate создал надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных перебоев, минимизируя риск потери данных и повреждения оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487RUS) - стоимость товара 6680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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