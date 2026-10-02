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ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950)

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ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 3
ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 3
  • ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644762
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
материал корпуса - пластик
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х26
Вес, кг.
19

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и для обеспечения их стабильной работы в критических ситуациях. Этот ИБП изготовлен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в различных условиях. Устройство относится к линейно-интерактивной топологии, обеспечивая эффективную защиту электроники от нестабильности электросети. С мощностью в 650 В·А и активной мощностью 360 Вт, этот ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств при кратковременных отключениях электроэнергии. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает почти мгновенный переход и защиту от размыканий. ИБП оборудован двумя розетками для подключения устройств и поддерживает защиту локальной сети, что дополнительно увеличивает его универсальность и надежность. Несмотря на компактные размеры, он весит 4,2 кг и отличается устойчивостью и долговечностью конструкции. Устройство работает с модифицированной синусоидой, что обеспечивает экономичность и эффективность в работе. Однофазное подключение и возможность работы при входном напряжении от 160 В до 285 В делают этот ИБП незаменимым помощником в обеспечении бесперебойного электропитания. При полной нагрузке источник бесперебойного питания POWERMAN способен работать до 1 минуты на аккумуляторе, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу подключенного оборудования. Этот ИБП предоставляет отличное сочетание цены, качества и функциональности для дома и малого бизнеса.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
материал корпуса - пластик
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и для обеспечения их стабильной работы в критических ситуациях. Этот ИБП изготовлен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в различных условиях. Устройство относится к линейно-интерактивной топологии, обеспечивая эффективную защиту электроники от нестабильности электросети. С мощностью в 650 В·А и активной мощностью 360 Вт, этот ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств при кратковременных отключениях электроэнергии. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает почти мгновенный переход и защиту от размыканий. ИБП оборудован двумя розетками для подключения устройств и поддерживает защиту локальной сети, что дополнительно увеличивает его универсальность и надежность. Несмотря на компактные размеры, он весит 4,2 кг и отличается устойчивостью и долговечностью конструкции. Устройство работает с модифицированной синусоидой, что обеспечивает экономичность и эффективность в работе. Однофазное подключение и возможность работы при входном напряжении от 160 В до 285 В делают этот ИБП незаменимым помощником в обеспечении бесперебойного электропитания. При полной нагрузке источник бесперебойного питания POWERMAN способен работать до 1 минуты на аккумуляторе, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу подключенного оборудования. Этот ИБП предоставляет отличное сочетание цены, качества и функциональности для дома и малого бизнеса.
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