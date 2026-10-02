ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и для обеспечения их стабильной работы в критических ситуациях. Этот ИБП изготовлен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в различных условиях. Устройство относится к линейно-интерактивной топологии, обеспечивая эффективную защиту электроники от нестабильности электросети. С мощностью в 650 В·А и активной мощностью 360 Вт, этот ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств при кратковременных отключениях электроэнергии. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает почти мгновенный переход и защиту от размыканий. ИБП оборудован двумя розетками для подключения устройств и поддерживает защиту локальной сети, что дополнительно увеличивает его универсальность и надежность. Несмотря на компактные размеры, он весит 4,2 кг и отличается устойчивостью и долговечностью конструкции. Устройство работает с модифицированной синусоидой, что обеспечивает экономичность и эффективность в работе. Однофазное подключение и возможность работы при входном напряжении от 160 В до 285 В делают этот ИБП незаменимым помощником в обеспечении бесперебойного электропитания. При полной нагрузке источник бесперебойного питания POWERMAN способен работать до 1 минуты на аккумуляторе, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу подключенного оборудования. Этот ИБП предоставляет отличное сочетание цены, качества и функциональности для дома и малого бизнеса.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 080 руб.1520 руб. в СплитИБП Powercom SPIDER SPD-450N
-
В наличииЦена 6 090 руб.1523 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS)
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 850 черный (403406)
-
В наличииЦена 6 360 руб.1590 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS)
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитИБП Powercom WOW-500U
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495R...
-
В наличииЦена 6 460 руб.1615 руб. в СплитКомплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП ...
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT850EG
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001 360...
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487R...
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RU...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 650Plus Shuko line-interactive (6150950)