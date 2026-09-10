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ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114)

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ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 1
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 2
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 3
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 4
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 5
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 6
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 7
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 8
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 9
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 10
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 11
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 12
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 13
ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 1
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 2
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 3
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 4
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 5
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 6
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 7
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 8
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 9
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 10
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 11
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 12
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 13
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409954
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х34х23
Вес, кг.
5.23

Описание товара ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и удобство размещения в любом пространстве. Одной из ключевых характеристик ИБП Импульс является его линейно-интерактивная топология, которая позволяет эффективно управлять энергопотреблением и быстро переключаться на батарею всего за 7 мс. При полной мощности 800 ВА и активной мощности 480 Вт этот источник бесперебойного питания способен поддерживать работу критически важных устройств. ИБП Импульс поддерживает работу в однофазной сети и способен адаптироваться к колебаниям напряжения от 165 В до 275 В, что обеспечивает гибкость в использовании. Тип формы напряжения на выходе – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных приложений. Вес устройства составляет 4,5 кг, что делает его достаточно легким для перемещения или установки. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке, что вполне достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативные источники питания. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность и удобство использования в европейских странах. Общая мощность, надежность и удобство эксплуатации делают ИБП Импульс идеальным выбором для защиты вашей техники от непредвиденных перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и удобство размещения в любом пространстве. Одной из ключевых характеристик ИБП Импульс является его линейно-интерактивная топология, которая позволяет эффективно управлять энергопотреблением и быстро переключаться на батарею всего за 7 мс. При полной мощности 800 ВА и активной мощности 480 Вт этот источник бесперебойного питания способен поддерживать работу критически важных устройств. ИБП Импульс поддерживает работу в однофазной сети и способен адаптироваться к колебаниям напряжения от 165 В до 275 В, что обеспечивает гибкость в использовании. Тип формы напряжения на выходе – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных приложений. Вес устройства составляет 4,5 кг, что делает его достаточно легким для перемещения или установки. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке, что вполне достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативные источники питания. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность и удобство использования в европейских странах. Общая мощность, надежность и удобство эксплуатации делают ИБП Импульс идеальным выбором для защиты вашей техники от непредвиденных перебоев в электроснабжении.
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Отзывы


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