ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114)
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Характеристики
Описание товара ИБП Импульс Юниор Смарт 800 (JS80114)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и удобство размещения в любом пространстве. Одной из ключевых характеристик ИБП Импульс является его линейно-интерактивная топология, которая позволяет эффективно управлять энергопотреблением и быстро переключаться на батарею всего за 7 мс. При полной мощности 800 ВА и активной мощности 480 Вт этот источник бесперебойного питания способен поддерживать работу критически важных устройств. ИБП Импульс поддерживает работу в однофазной сети и способен адаптироваться к колебаниям напряжения от 165 В до 275 В, что обеспечивает гибкость в использовании. Тип формы напряжения на выходе – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных приложений. Вес устройства составляет 4,5 кг, что делает его достаточно легким для перемещения или установки. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке, что вполне достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативные источники питания. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность и удобство использования в европейских странах. Общая мощность, надежность и удобство эксплуатации делают ИБП Импульс идеальным выбором для защиты вашей техники от непредвиденных перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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