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ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102)

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ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102) - фото 2
ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102) - фото 1
  • ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102) - фото 2
  • ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426917
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
порт Serial+USB,дисплей,холодный старт
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30.9x9.2x20.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х13
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102)

Источники бесперебойного питания Импульс — надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электросети. С компактным весом в 3,6 кг, этот ИБП способен обеспечить активную мощность в 350 Вт и полную мощность в 600 В·А, удовлетворяя потребности большинства домашних и офисных устройств. ИБП Импульс оснащен восемью розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на перебои в сети. На полную мощность устройство способно работать в автономном режиме до 5 минут, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность ваших коммуникаций и связей от скачков напряжения, что делает это устройство универсальным и надежным для использования в домашних и офисных условиях. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower обеспечивают удобство установки и надежность работы. Устройство поддерживает напряжение в диапазоне от 162 В, а модифицированная синусоида на выходе обеспечивает совместимость с большинством электронных устройств. ИБП Импульс — это выбор в пользу стабильности и защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в питании, обеспечивая безопасность и непрерывность вашей работы.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
порт Serial+USB,дисплей,холодный старт
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30.9x9.2x20.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Импульс — надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электросети. С компактным весом в 3,6 кг, этот ИБП способен обеспечить активную мощность в 350 Вт и полную мощность в 600 В·А, удовлетворяя потребности большинства домашних и офисных устройств. ИБП Импульс оснащен восемью розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на перебои в сети. На полную мощность устройство способно работать в автономном режиме до 5 минут, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность ваших коммуникаций и связей от скачков напряжения, что делает это устройство универсальным и надежным для использования в домашних и офисных условиях. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower обеспечивают удобство установки и надежность работы. Устройство поддерживает напряжение в диапазоне от 162 В, а модифицированная синусоида на выходе обеспечивает совместимость с большинством электронных устройств. ИБП Импульс — это выбор в пользу стабильности и защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в питании, обеспечивая безопасность и непрерывность вашей работы.
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Отзывы


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