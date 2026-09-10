ИБП Sven Pro 800
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Характеристики
Описание товара ИБП Sven Pro 800
Источник бесперебойного питания Sven — надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электропитанием. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает внушительными характеристиками, делающими его идеальным выбором для домашнего использования или небольшого офиса. С основными параметрами, включая полную мощность 800 В·А и активную мощность 480 Вт, данный ИБП гарантирует эффективное энергоснабжение подключенных устройств. Его форма-фактор Tower позволяет легко разместить устройство в любом удобном месте, а вес в 4,9 кг обеспечивает мобильность при необходимости переноса. ИБП Sven оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что является существенным преимуществом для пользователей, заботящихся о безопасности своего IT-оборудования от скачков напряжения и коротких замыканий по линиям связи. Время переключения на батарею всего 10 мс обеспечивает мгновенное реагирование на перебои электроснабжения без прерывания работы подключенных устройств. При этом минимальное входное напряжение составляет 175 В, а максимальное — 280 В, что расширяет диапазон использования устройства в различных условиях электросети. Модифицированная синусоида выходного напряжения подойдет для работы с компьютерной техникой и другой чувствительной электроникой. В условиях полной нагрузки ИБП способен поддерживать питание в течение 1 минуты, что даёт время на корректное завершение работы устройств или сохранение данных. Эти характеристики делают источник бесперебойного питания Sven отличным выбором для обеспечения безопасности и стабильности вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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