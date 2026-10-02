ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645977
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда и перезаряда
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
4
Размеры в упаковке, см
35х21х14
Вес, кг.
5.15
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I)
ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS - линейно-интерактивный ИБП мощностью 850ВА. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда и перезаряда
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
4
ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS - линейно-интерактивный ИБП мощностью 850ВА. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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