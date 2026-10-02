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ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I)

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ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645977
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда и перезаряда
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
4
Размеры в упаковке, см
35х21х14
Вес, кг.
5.15

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I)

ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS - линейно-интерактивный ИБП мощностью 850ВА. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда и перезаряда
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
4
Описание
ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS - линейно-интерактивный ИБП мощностью 850ВА. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Back Pro 850I PLUS, 850ВА, 480Вт (POWERMAN Back Pro 850I Plus (I) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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