ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев электроснабжения и других аномалий в сети. Модель с весом 30,2 кг и форм-фактором Rack/Tower предлагает универсальность в установке как в серверной стойке, так и в отдельной башне. ИБП обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 1000 Вт, обеспечивая стабильное питание для ваших устройств. Устройство поддерживает тип формы напряжения «чистая синусоида», что особенно важно для чувствительного оборудования. Эта модель оснащена 10 розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Линейно-интерактивная топология обеспечивает улучшенную коррекцию напряжения, изолируя подключенное оборудование от перепадов и шумов в электрической сети. ИБП оснащен защитой локальной сети, что дополнительно защищает ваше оборудование от скачков напряжения, передающихся по сетевым кабелям. В случае сбоя электропитания, устройство переключается на батарею всего за 4 мс, обеспечивая беспрерывную работу подключенного оборудования. В зависимости от потребности, при полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или активации резервных механизмов. Рабочий диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что делает данный ИБП универсальным решением для различных условий эксплуатации. Элементы дизайна и технические характеристики бренда CyberPower соответствуют самым высоким стандартам надежности и эффективности, делая его оптимальным выбором для защиты вашей электроники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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