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ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U - фото 1
  • ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U - фото 2
  • ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U - фото 3
  • ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
234 140 руб. 
Начислим 4312 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U
234 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х56х26
Вес, кг.
35

Описание товара ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, предназначенные для защиты и поддержки критически важных систем в случае перебоев электропитания. Рассмотрим одну из моделей с ключевыми характеристиками. Этот ИБП весит 34,4 кг и обладает впечатляющей поглощающей способностью энергии импульса до 2430 Дж, что обеспечивает максимальную защиту подключенного оборудования от скачков напряжения. Устройство оснащено восьмью розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Полная мощность системы составляет 2200 В·А, а активная мощность — 2200 Вт, что гарантирует стабильную работу при значительных нагрузках. Бренд CyberPower известен своими надежными решениями для резервного питания. Данная модель выполнена в форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке — как в стойку, так и в башню. ИБП работает по линейно-интерактивной топологии, поддерживая высокое качество напряжения на выходе. Это однофазное устройство выдает чистую синусоиду напряжения, что делает его идеальным для использования с чувствительным оборудованием. Оно также предоставляет защиту локальной сети, что является важным аспектом для современных IT-инфраструктур. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В позволяет адаптироваться к различным условиям электросети. ИБП CyberPower — это высокотехнологичное решение для поддержания работы оборудования в критических ситуациях, гарантируя его безопасное функционирование даже в условиях нестабильного электропитания.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, предназначенные для защиты и поддержки критически важных систем в случае перебоев электропитания. Рассмотрим одну из моделей с ключевыми характеристиками. Этот ИБП весит 34,4 кг и обладает впечатляющей поглощающей способностью энергии импульса до 2430 Дж, что обеспечивает максимальную защиту подключенного оборудования от скачков напряжения. Устройство оснащено восьмью розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Полная мощность системы составляет 2200 В·А, а активная мощность — 2200 Вт, что гарантирует стабильную работу при значительных нагрузках. Бренд CyberPower известен своими надежными решениями для резервного питания. Данная модель выполнена в форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке — как в стойку, так и в башню. ИБП работает по линейно-интерактивной топологии, поддерживая высокое качество напряжения на выходе. Это однофазное устройство выдает чистую синусоиду напряжения, что делает его идеальным для использования с чувствительным оборудованием. Оно также предоставляет защиту локальной сети, что является важным аспектом для современных IT-инфраструктур. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В позволяет адаптироваться к различным условиям электросети. ИБП CyberPower — это высокотехнологичное решение для поддержания работы оборудования в критических ситуациях, гарантируя его безопасное функционирование даже в условиях нестабильного электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U - по цене 234140 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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