ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B)
**Источник бесперебойного питания nJoy Garun 60KL On-line 60000W/60000VA (UP33TOP160KGAAZ01B) (009434)** — это устройство, которое обеспечивает непрерывное электропитание подключённой нагрузки при кратковременном отключении основного источника электропитания. **Основные характеристики:** * мощность: 60 000 ВА / 60 000 Вт; * тип: онлайн; * форма выходного сигнала: чистая синусоида; * количество выходных разъемов питания: 8 (из них с питанием от батарей — 8); * интерфейсы: USB, RS-232; * время зарядки: 4 часа. Это лишь некоторые из характеристик устройства. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к документации или официальному сайту производителя. Обратите внимание, что перед использованием любого технического устройства необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и соблюдать все меры предосторожности.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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