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ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W

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ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W - фото 1
ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W - фото 2
ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
8000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W - фото 1
  • ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W - фото 2
  • ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
396 270 руб. 
Начислим 7260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W
396 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
оснащена наклоняемой цветной жидкокристаллической панелью, которая позволяет пользователям сразу отслеживать основные параметры питания и информацию о батарее
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
8000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х58х46
Вес, кг.
90.7

Описание товара ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие защиту оборудования от сбоев и перепадов электроэнергии. Эта модель сочетает в себе максимальную мощность и превосходные характеристики, что делает её идеальным решением для критически важных задач. ИБП от CyberPower весит 71,2 кг и обладает активной мощностью 8000 Вт, обеспечивая полную мощность в 8000 В·А. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), устройство гарантирует стабильное и непрерывное питание, защищая аппаратуру от любых электрических нестабильностей и обеспечивая максимальную защиту ваших данных. С шестью розетками, этот ИБП подходит для подключения множества устройств, а с максимальной поглощаемой энергией импульса в 2430 Дж он может эффективно справляться с электрическими перегрузками. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в серверных стойках, так и в напольном виде, что обеспечивает большую гибкость при эксплуатации. ИБП поддерживает работу на одной фазе и преобразовывает напряжение в модифицированную синусоиду, обеспечивая оптимальное питание подключенных устройств. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, а максимальное — 300 В, что обеспечивает защиту при широком диапазоне входного напряжения. Несмотря на мощность и надежность, время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что является достаточным для обеспечения плавного завершения работы системы или переключения на резервный источник питания. Устройство оборудовано свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей долгосрочную эксплуатацию и минимальные затраты на обслуживание. ИБП CyberPower является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное решение для обеспечения бесперебойного питания и защиты высокотехнологичного оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
оснащена наклоняемой цветной жидкокристаллической панелью, которая позволяет пользователям сразу отслеживать основные параметры питания и информацию о батарее
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
8000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие защиту оборудования от сбоев и перепадов электроэнергии. Эта модель сочетает в себе максимальную мощность и превосходные характеристики, что делает её идеальным решением для критически важных задач. ИБП от CyberPower весит 71,2 кг и обладает активной мощностью 8000 Вт, обеспечивая полную мощность в 8000 В·А. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), устройство гарантирует стабильное и непрерывное питание, защищая аппаратуру от любых электрических нестабильностей и обеспечивая максимальную защиту ваших данных. С шестью розетками, этот ИБП подходит для подключения множества устройств, а с максимальной поглощаемой энергией импульса в 2430 Дж он может эффективно справляться с электрическими перегрузками. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в серверных стойках, так и в напольном виде, что обеспечивает большую гибкость при эксплуатации. ИБП поддерживает работу на одной фазе и преобразовывает напряжение в модифицированную синусоиду, обеспечивая оптимальное питание подключенных устройств. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, а максимальное — 300 В, что обеспечивает защиту при широком диапазоне входного напряжения. Несмотря на мощность и надежность, время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что является достаточным для обеспечения плавного завершения работы системы или переключения на резервный источник питания. Устройство оборудовано свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей долгосрочную эксплуатацию и минимальные затраты на обслуживание. ИБП CyberPower является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное решение для обеспечения бесперебойного питания и защиты высокотехнологичного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 396270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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