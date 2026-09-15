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ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W

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ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 1
ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 2
ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 3
ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 1
  • ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 2
  • ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 3
  • ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
442 160 руб. 
Начислим 8094 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W
442 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматическое обнаружение расширенного батарейного модуля
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х58х48
Вес, кг.
30

Описание товара ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное и высокоэффективное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель, весом 75 кг, обладает активной мощностью 6000 Вт и обеспечивает полную мощность в 6000 В·А. Устройство оснащено восемью розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП имеет топологию с двойным преобразованием (онлайн), которая гарантирует постоянное и надежное питание вашего оборудования. Форм-фактор Rack/Tower позволяет удобно интегрировать устройство в существующую инфраструктуру, будь то серверная стойка или напольное размещение. ИБП CyberPower поддерживает модифицированную синусоидальную форму напряжения и работает при входном напряжении от 140 до 300 В, что делает его универсальным решением для использования в различных условиях. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 1335 Дж, что обеспечивает надежную защиту от импульсных помех и скачков напряжения. Встроенная свинцово-кислотная батарея обеспечивает время работы при полной нагрузке около 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower — это идеальный выбор для организаций, которые стремятся обеспечить бесперебойную работу критически важного оборудования, минимизируя риск простоя и потери данных.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматическое обнаружение расширенного батарейного модуля
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное и высокоэффективное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель, весом 75 кг, обладает активной мощностью 6000 Вт и обеспечивает полную мощность в 6000 В·А. Устройство оснащено восемью розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП имеет топологию с двойным преобразованием (онлайн), которая гарантирует постоянное и надежное питание вашего оборудования. Форм-фактор Rack/Tower позволяет удобно интегрировать устройство в существующую инфраструктуру, будь то серверная стойка или напольное размещение. ИБП CyberPower поддерживает модифицированную синусоидальную форму напряжения и работает при входном напряжении от 140 до 300 В, что делает его универсальным решением для использования в различных условиях. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 1335 Дж, что обеспечивает надежную защиту от импульсных помех и скачков напряжения. Встроенная свинцово-кислотная батарея обеспечивает время работы при полной нагрузке около 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower — это идеальный выбор для организаций, которые стремятся обеспечить бесперебойную работу критически важного оборудования, минимизируя риск простоя и потери данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 442160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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