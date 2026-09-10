ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой современные решения для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Представляем вам одну из самых мощных моделей этого бренда, обладающую рядом впечатляющих характеристик. Этот ИБП предлагает полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 6000 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы критически важного оборудования. Он имеет форм-фактор Rack, что позволяет удобно разместить его в стойке серверного оборудования, экономя пространство в вашем техническом помещении. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн топология), данная модель обеспечивает стабильное и надежное электропитание. Это помогает предотвратить возможные сбои и защитить вашу технику от повреждений при скачках напряжения. ИБП генерируют напряжение с чистой синусоидальной волной, что обеспечивает максимальную совместимость с самыми чувствительными устройствами. Модель оснащена восемью розетками для подключения устройств, все они работают от батареи, что позволяет вам подключить все необходимое оборудование. В случае полного отключения энергии, батареи обеспечат 4 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для корректного завершения работы устройств или переключения на резервные источники питания. Кроме того, ИБП Ippon обеспечивает защиту локальной сети, что дополнительно улучшает безопасность в критически важных ситуациях. Диапазон входного напряжения составляет от 110 В до 275 В, что позволяет использовать устройство в самых различных условиях электропитания. Вес устройства составляет 59,1 кг, что следует учитывать при установке и интеграции его в вашу систему электропитания. Ippon — это надежный выбор, когда дело касается защиты вашего оборудования и бесперебойной работы вашего бизнеса.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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